António Cardoso: o professor artista que sempre cultivou a elegância

Para quem vê de fora e a alguma distância, não é evidente a importância, nem a pluralidade de caminhos percorridos e abertos pelo professor António Cardoso (1932-2021) no decorrer de uma vida longa e dedicada a diferentes dimensões das artes e da educação. Foi para preencher essa lacuna que a Fundação Marques da Silva (FIMS), na aproximação do primeiro aniversário do seu desaparecimento (3 de Junho), promoveu a exposição Isto não é só um quadro: António Cardoso para além da evidência, com inauguração este sábado, às 16h, na Casa-Atelier José Marques da Silva, no Porto, e que irá manter-se até 17 de Setembro.