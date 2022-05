Álbum de José Afonso foi o mais vendido no final de Abril em Portugal

O álbum Cantigas do Maio foi o mais vendido em Portugal no final de Abril, na altura em que se assinalam os 50 anos da primeira apresentação pública da canção Grândola, vila morena , incluída nesse disco.

O álbum Cantigas do Maio, de José Afonso, foi o mais vendido em Portugal no final de Abril, e a música Grândola, vila morena é das mais escutadas do repertório do cantautor em streaming, revelou a editora Mais 5.

O disco Cantigas do Maio, de 1971, foi reeditado em Abril, no âmbito de plano de disponibilização da música de José Afonso em CD e vinil e, pela primeira vez, em digital nas plataformas de streaming.

Nuno Saraiva, responsável pela editora Mais 5, explicou que Cantigas do Maio foi o álbum mais vendido em Portugal na semana em que foi reeditado - entre 22 e 28 de Abril - vendendo cerca de um milhar de unidades, em CD e em vinil.

Gravado em 1971 no Strawberry Studio, em Herouville, França, com arranjos e direcção musical de José Mário Branco, Cantigas do Maio contém nove temas, entre os quais Grândola, vila morena, que poucos anos depois foi uma das senhas da revolução de 25 de Abril de 1974.

Da música de José Afonso que já está disponível nas plataformas de streaming, como Spotify, Deezer e YouTube, Grândola, vila morena é das mais escutadas. A título de exemplo, no Spotify a música soma mais de 190 mil audições.

Na página oficial na Internet, a Associação José Afonso vai contabilizando os caminhos da obra discográfica do cantautor, revelando que, em todo o mundo, foram já feitas, tocadas ou gravadas 838 versões das suas canções. A que tem mais versões é Grândola, vila morena, com 49 novas interpretações, de artistas portugueses e estrangeiros, do pop rock à música clássica.

A propósito desta música, na origem está um poema que José Afonso dedicou ao povo de Grândola, depois de ter actuado na Sociedade Musical Fraternidade Operária Grandolense em Maio de 1964.

O poema original sofreria uma adaptação anos depois, na gravação para o álbum Cantigas do Maio. O tema foi registado com os passos de José Mário Branco e Francisco Fanhais em gravilha, para simular o som dos grupos corais alentejanos. Para a gravação do álbum, foi convocada uma parafernália de instrumentos, como violas, flautas, trompete, baixo, percussão, ferrinhos, maracas e reco-reco, como se lê nas notas do arquivo de José Mário Branco. No entanto, para Grândola, as notas de produção referem apenas “vozes, passos” e a indicação “canção ao gosto alentejano”.

Estando agora disponível em streaming para todo o mundo, Grândola foi tocada ao vivo por José Afonso pela primeira vez, segundo os registos oficiais, a 10 de Maio de 1972 em Santiago de Compostela, na Galiza. Há 50 anos.

De acordo com o plano editorial de reedição dos álbuns de José Afonso, a 27 deste mês é relançado Eu Vou Ser Como a Toupeira (1972), seguindo-se Venham Mais Cinco (1973) a 24 de Junho. A partir de Setembro, e até ao final do ano, sairão Coro dos Tribunais (1974), Com as Minhas Tamanquinhas (1976), Enquanto há Força (1978) e Fura Fura (1979). A 30 de Maio, a obra de José Afonso também começará a ser editada, em formato físico, na Alemanha.