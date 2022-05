Tens móveis ou electrodomésticos parados? A Impac’tu quer dá-los a famílias desfavorecidas

A associação do Porto está à procura de electrodomésticos e móveis em boas condições, para doar a famílias necessitadas. “Sentimos uma grande carência habitacional e vamos querer responder a esta necessidade”, diz o presidente e fundador da Impac’tu.

“Dá uma nova vida” é o novo projecto lançado este mês pela Impac'tu, uma associação do Porto, composta por estudantes universitários voluntários do Porto e Lisboa, cuja missão é acompanhar e empoderar famílias desfavorecidas.

A Impact'tu lança o projecto em Maio e está a convidar a sociedade civil para olhar para o que tem em casa em boas condições, desde electrodomésticos a móveis, “para doar a uma família necessitada”, avançou à agência Lusa Filipe Ribeiro, presidente e fundador da associação sem fins lucrativos Impact'tu.

“É uma recolha diferenciada, porque sentimos uma grande carência habitacional e vamos querer responder a esta necessidade, fazendo este convite à população”, explicou, referindo que a associação privilegia a ligação “directa” e “presencial” com a família carenciada, com o objectivo de criar “impacto a médio e longo prazo”.

O método de trabalho aplicado pela Impac'tu tem em conta o desenvolvimento de cinco pilares centrais, que são a “Empatia, Serviço, Liderança Social, Responsabilidade Social e Consciência Social”. Esses cinco pilares são trabalhados pelos estudantes voluntários para a construção de uma “sociedade mais humana e inclusiva”.

“O nosso papel não passa por fazer um apoio, por exemplo, da entrega de alimentação, mas sim capacitar e empoderar as famílias. É um trabalho também das famílias. Há um trabalho mútuo para que a realidade social que esteja inserida seja alterada através do plano que seja desenhado na fase inicial”, descreve Filipe Ribeiro.

Se o objectivo da associação for alterar a situação socioeconómico de uma família no prazo dum ano, a Impac'tu vai trabalhar, por exemplo, com o “jovem em situação de risco” ou “com o pai que esteja desempregado”, traçando vários objectivos para executar nesse período de 12 meses, sintetiza o estudante Filipe Ribeiro.

A associação Impac'tu actua, de momento, no distrito do Porto e de Lisboa, chegando a várias cidades de Portugal, e conta com estudantes universitários de áreas da Psicologia, Arquitectura, Engenharia, Desporto, Enfermagem ou Medicina, um facto que permite conseguir um “plano abrangente para as várias realidades”, observa o presidente e fundador da associação.

A associação, cuja sede é na Praça Carlos Alberto, no centro do Porto, dá formação a todos os estudantes voluntários para que fiquem capacitados para ir para o terreno ajudar. A formação em literacia jurídica é uma das educações que os universitários recebem, para estarem mais capacitados a apoiar famílias em caso de problemas com os senhorios, por exemplo.

A Impac'tu tem parcerias com várias entidades públicas como câmaras municipais, juntas de freguesia ou com a Comissão de Promoção de Crianças e Jovens (CPCJ), mas ajuda da sociedade civil para identificar quem precise do apoio é outro elo de ligação que a Impac'tu privilegia, disponibilizando o e-mail apoio@impactu.org. “Qualquer pessoa pode identificar uma família ou uma pessoa que precise de apoio”, explica.

A associação terminou este ano o projecto Escola de Impacto, cujo objectivo foi capacitar os mais novos nas escolas.

No próximo verão vai promover um retiro em São João da Pesqueira, no distrito de Viseu, no Norte de Portugal, para requalificar cinco habitações de famílias carenciadas.

Fundada a 27 de Março de 2018 por um grupo de estudantes da Faculdade de Direito do Porto, a associação tem o objectivo de “fazer a diferença” e “criar impacto na vida de famílias mais carenciadas do Porto”.

Durante o período de confinamento, em Março de 2020, levou voluntários às casas de famílias carenciadas, através do projecto Porta do Impacto. O P3 acompanhou as viagens dos voluntários, de porta a porta, para levar conversas e compras.