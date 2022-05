O massacre de Bucha

No dia 20 de maio de 2019, dia da tomada de posse, Zelensky prometeu aos ucranianos que seria o melhor presidente da Ucrânia de sempre. Disse: «Ao longo de toda a minha vida, fiz tudo para fazer os ucranianos sorrirem [referindo-se aos espetáculos do Estúdio Kvartal 95]. Foi essa a minha missão. A partir de agora, farei tudo para que pelo menos não chorem.» Não duvido que, naquele momento, Zelensky não imaginava as lágrimas da Ucrânia em 2022. Nem podia imaginar que ele próprio seria o líder do grande povo que enfrentaria os russos.