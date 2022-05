Rastreios visuais e auditivos lideram medidas de recuperação de aprendizagens no 1.º ciclo

Primeira monitorização do plano nacional de recuperação das aprendizagens mostra que estão a ser desenvolvidas mais de 80% das acções previstas.

Os rastreios visuais e auditivos de crianças do 1.º ciclo são a acção que mais adesão teve dos agrupamentos de escolas entre as que se encontram elencadas no Plano de Recuperação das Aprendizagens 21