Câmara abre varanda ao FC Porto, mas festejos ficam para a última jornada. PSP vigia Dragão e Aliados

A varanda da Câmara Municipal do Porto volta a abrir-se para festejos futebolísticos, mas, mesmo que o FC Porto carimbe em pleno Estádio da Luz a conquista do título nacional, os festejos oficiais vão acontecer apenas na última jornada do campeonato, momento em que será entregue a taça de campeão nacional. Este foi o mesmo procedimento adoptado em 2018, ano que viu o regresso dos portistas ao edifício da autarquia. De acordo com as informações recolhidas pelo PÚBLICO, clube e Câmara Municipal já discutiram estes detalhes, num momento em que os “azuis e brancos” estão apenas a um ponto da conquista do título, algo que poderá acontecer este sábado.

Quem está activamente a planear as celebrações é a Polícia de Segurança Pública (PSP), que tem montada uma operação de policiamento com especial atenção para o Estádio do Dragão e a Avenida dos Aliados, principais pontos de concentração de adeptos “azuis e brancos” na cidade.

“Além de termos um policiamento preventivo em toda a cidade, a PSP está a planear com principal ênfase o policiamento na Avenida dos Aliados e Estádio do Dragão. Caso se verifique a conquista do título nacional, estão previstos alguns condicionamentos de trânsito desde o início desse policiamento. Os cortes de trânsito só se efectivarão caso seja identificada essa necessidade”, adianta ao PÚBLICO o subcomissário Ricardo Claro.

O responsável da PSP aconselha os portistas a deslocarem-se de transportes públicos para os locais dos festejos, de modo a não congestionar os acessos.

Festa sem restrições

Depois de uma década com as portas da Câmara Municipal fechadas para o clube, foi Rui Moreira quem abriu novamente a varanda aos “azuis e brancos”, em 2018, numa festa que encheu a Avenida dos Aliados. Os “dragões” voltariam a conquistar novamente o campeonato em 2020, mas a pandemia ditou que o troféu fosse levantado num Estádio do Dragão sem público e sem direito aos tradicionais festejos na cidade.

A consumar-se o triunfo portista, o cenário este ano será bem diferente: quase todas as restrições motivadas pela covid-19 já não estão em vigor, deixando de existir obrigatoriedade do uso de máscara e recolhimento obrigatório. Deste modo, pela primeira vez desde o surgimento da pandemia, os adeptos portugueses podem festejar no estádio e nas ruas os sucessos desportivos do clube.

Apesar de o ambiente ser de festa, o subcomissário Ricardo Claro deixa alguns conselhos e indicações aos adeptos portistas que desejem festejar o título nos locais tradicionais. “A mensagem principal é para os adeptos adoptarem sempre uma postura cooperante com a PSP, acartando as nossas indicações. Lembramos que, tal como acontece dentro dos estádios, a deflagração de engenhos pirotécnicos é proibida e [pedimos] uma postura ordeira, calma e sem violência. É isso que vamos tentar assegurar”, vaticina.

O FC Porto visita o Benfica este sábado e, caso não seja derrotado, assegura a conquista do título nacional da temporada 2021-22. O duelo entre “dragões” e “águias” é o mais antecipado da 33.ª jornada e pode ver, 11 anos depois, a conquista de novo título dos portistas no Estádio da Luz. A arbitragem estará a cargo de Luís Godinho.