Um excerto de Como Prevenir a Próxima Pandemia, segundo Bill Gates

A edição portuguesa pela Ideias de Ler do novo livro de Bill Gates chegou às livrarias esta semana e acompanha o lançamento mundial desta obra em que o especialista em tecnologia e filantropo expõe o seu plano para prevenir futuras catástrofes e a sua convicção de que esta pandemia poderá ser a última que vivemos. Aqui fica o capítulo intitulado Uma equipa de prevenção de pandemias .

No ano 6 d.C., um incêndio devastou a cidade de Roma. No rescaldo da tragédia, o imperador, Augusto, fez algo inédito em toda a história do império. Criou o primeiro corpo permanente de bombeiros.