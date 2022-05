Um dos capítulos de Ao Longe, a estreia literária de Hernán Díaz

Este primeiro romance de Hernán Díaz, autor argentino criado na Suécia e que hoje vive nos EUA, foi publicado numa pequena editora norte-americana e ficou entre os finalistas dos prémios Pulitzer em 2018. Foi igualmente finalista do PEN/Faulkner e vencedor do William Saroyan. Considerada pelo Literary Hub um dos 20 melhores romances da década, reinventa o romance de aventuras, narrando uma viagem pelos EUA do século XIX.