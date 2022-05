Está de volta o Festival do Borrego Serra da Estrela DOP

Segunda edição do festival decorre entre 13 e 15 de Maio, com a participação de cerca de 30 restaurantes e hotéis da região.

Depois de uma primeira edição marcada pelo sucesso, o festival do Borrego Serra da Estrela DOP está de volta, com quase o triplo dos restaurantes e hotéis aderentes, onde vai ser possível degustar um dos produtos endógenos mais icónicos da região. O evento, que decorre de 13 a 15 de Maio, contempla ainda três sessões de show cooking, em Oliveira do Hospital, Gouveia e Lisboa.

De acordo com Joaquim Lé de Matos, presidente da Estrelacoop - Cooperativa dos Produtores de Queijo Serra da Estrela, entidade organizadora, o festival nasce com o objectivo de valorizar e “alavancar” um “produto de excelência” junto do consumidor, de forma a torná-lo também uma “atracção turística” capaz de “trazer mais pessoas” à região. "O nosso sonho era: ‘Se a Mealhada tem leitão, a serra da Estrela poderá ter o borrego associado'”.

Aos jornalistas, na apresentação do evento no Museu do Pão, em Seia, o responsável relembrou o lema da cooperativa, gestora do selo de Denominação de Origem Protegida do queijo, do requeijão e do borrego da serra da Estrela: “Para muitos um novo sabor, para outros sabe a tradição”.

Ora, se na primeira edição o festival contou com a participação de 12 restaurantes, um ano depois serão “aproximadamente 30” os restaurantes e hotéis da região da serra da Estrela que, durante os dias do evento, vão ter na carta um prato de borrego para dar a experimentar a quem visita. São também mais os municípios envolvidos: Celorico da Beira, Gouveia, Seia, Mangualde, Oliveira do Hospital, Penalva do Castelo e, em estreia, Fornos de Algodres, Nelas e Manteigas.

No site dedicado ao Borrego Serra da Estrela DOP é possível verificar todos os restaurantes aderentes, assim como obter sugestões sobre onde ficar alojado ou o que fazer nos municípios da região onde existem, actualmente, 38 pastores a certificar o borrego.

O presidente da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIM-BSE) e da autarquia de Gouveia, Luís Tadeu, valorizou a iniciativa em torno do borrego por ser “a confirmação da relevância deste produto” endógeno do território.

O autarca acredita que a segunda edição do evento “vai ter maior expressão” do que a anterior e atrairá “consumidores de fora, que virão ao território para degustar borrego DOP” e para o conhecerem melhor. “Esta é mais uma âncora” para captar visitantes, afirmou, perspectivando “um grande sucesso para o produto, para os produtores”.