A carreira de Mo Farah acabou? Nem o próprio sabe

O grande atleta britânico perdeu uma corrida de dez quilómetros para um semi-profissional que trabalha numa loja de equipamento desportivo. A derrota deixou o antigo campeão olímpico com muitas dúvidas sobre o seu futuro.

Mo Farah era um acelerador dos últimos metros. Quem entrasse ombro a ombro com o britânico na última curva da última volta, tinha de estar preparado para a sua aceleração. Farah ganhava quase sempre porque conseguia fazer 100 metros em 12 segundos (ou menos) depois de já ter corrido cinco ou dez quilómetros na pista. Já tem o seu lugar na história do atletismo como um dos melhores fundistas de todos os tempos, com quatro títulos olímpicos, seis mundiais e cinco europeus, mas, aos 39 anos, uma corrida bastou para que ele próprio duvide que ainda está entre a elite.