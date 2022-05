Aborto nos Estados Unidos, um retrocesso à vista

Estreou-se no domingo à noite, no cinema São Jorge, integrado no IndieLisboa-Festival Internacional de Lisboa. Chama-se O Jovem Cunhal, é do realizador João Botelho. Um filme comovente, verdadeiro e muito bonito, características que o próprio Álvaro Cunhal também tinha. É um relato da sua juventude, já totalmente entregue ao exercício da paixão política.