António Feijó promete administração mais diversa na Gulbenkian e dar mais atenção a África

Já depois do seu discurso de tomada de posse, o presidente da Fundação Calouste Gulbenkian, António Feijó, que assumiu as suas novas funções ao final desta manhã, prometeu que a composição do conselho de administração – actualmente com cinco homens e uma mulher – vai caminhar em direcção à paridade de género. Será um caminho talvez mais “lento” do que o desejável, não só porque há uma herança como também porque é necessário ter em conta perfis específicos para determinados pelouros, mas Feijó disse nas breves palavras que trocou com os jornalistas que considera “crucial” uma composição paritária e etnicamente mais diversa.