Lisboa recebe conversas sobre viagens com José Luís Peixoto, Açores e os chás do mundo

Uma rota do chá, outra pelos Açores e uma dedicada às viagens de José Luís Peixoto sobem à B the travel brand Xperience Lisboa. São conversas sobre viagens - com direito a provas.

É um dos escritores portugueses mais (re)conhecidos e é também um viajante prolífico que não se coíbe de partilhar as suas viagens com os leitores, em várias formas. No dia 19 de Maio fá-lo-á mais uma vez, desta feita em forma de conversa: José Luís Peixoto será o convidado da B the travel brand Xperience Lisboa para uma Travel Talk que terá como mote “Viagens para ler”.

O autor de Dentro do Segredo: uma viagem na Coreia do Norte irá falar da influência das viagens na sua escrita - e vice-versa, ou seja, a forma como a sua escrita afecta as viagens que faz e quais as aprendizagens que retira. A acompanhar estarão fotografias de vários destinos da autoria da fotógrafa Patrícia Pinto.

O escritor não será o único a passar pela Xperience Lisboa em Maio. Na flagship store da B the travel brand há mais encontros marcados, sempre à quinta-feira.

Já no dia 5, será com Isabel Robalo que vai liderar uma “Viagem ao mundo do chá” - a engenheira agrícola vai falar da história do chá (terá começado na China há cinco mil anos) e da viagem que fez pela mítica Rota do Chá, atravessando vários destinos. A Tea Shop estará presente para dar a conhecer algumas das suas novidades.

No dia 12, o jornalista Ricardo Santos conduzirá uma viagem pelos “prodígios” dos Açores - não só os sobejamente conhecidos prodígios da natureza, como os gastronómicos (conte-se com degustação de alguns produtos típicos do arquipélago).

Já não são novidades as Travel Talk que a B the travel brand Xperience Lisboa recebe todos os meses fazendo cumprir o seu ideal de agência de viagens - proporcionar experiências dos vários destinos a todos os possíveis viajantes. Todos os eventos (estes e outros que ocorrem regularmente, como exposições de fotografia ou de pintura) são gratuitos e de entrada livre, sendo apenas necessário fazer inscrição através de e-mail ou das redes sociais da B the travel brand Xperience Lisboa (Facebook e Instagram).