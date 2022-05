Raquel Henriques da Silva sentiu-se “despejada” e demitiu-se do Museu do Neo-Realismo

Raquel Henriques da Silva soube, na tarde do passado dia 19, por telefone, que o gabinete que habitualmente usava no Museu do Neo-Realismo (MNR) tinha sido “ocupado” pelo novo Director Municipal de Cultura de Vila Franca de Xira, David Santos, sem que lhe tivesse sido dada oportunidade de retirar os seus pertences. Surpreendida com a situação, a historiadora de arte apresentou “de imediato” a sua demissão do cargo de directora científica do MNR à vereadora da Cultura, considerando “indigna” a forma como foi “despejada” do museu onde planeava concluir, até Outubro, a renovação da exposição permanente.