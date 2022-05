Rafael Leão marca golo decisivo que permite ao AC Milan sonhar com o título

Horas antes, a Juventus praticamente garantiu o quarto lugar e a presença na Champions da próxima época - dependente do desempenho da Roma de Mourinho esta noite.

O português Rafael Leão foi decisivo neste domingo no difícil triunfo, por 1-0, do AC Milan sobre a Fiorentina, que lhe permite garantir a liderança isolada da Liga italiana, com três jornadas por disputar.

Foi aos 82 minutos que o avançado luso interceptou uma má reposição de bola do guarda-redes, avançou para a área, tirou um adversário do caminho e atirou a contar, levando ao delírio os cerca de 75.000 adeptos que lotaram as bancadas de San Siro.

Depois da inesperada derrota, a meio da semana, do rival Inter em Bolonha (2-1), o AC Milan ficou sozinho na frente, sendo que o empate, se persistisse, permitiria ao Inter igualar o seu eterno rival, caso ganhe ainda neste domingo na visita à Udinese.

Assim, o AC Milan, que teve em campo um opositor sempre muito competitivo, assegura, à condição, cinco pontos de vantagem, 77 contra 72, pressionando o seu adversário, sem margem para voltar a falhar.

Verona, Atalanta e Sassuolo são os rivais do AC Milan rumo ao seu 19.º título de campeão, que lhe foge desde 2011, e que lhe permitiria igualar o pecúlio do Inter, ambos ainda distantes da recordista Juventus, com 36.

Horas antes, a Juventus praticamente garantiu o quarto lugar e a presença na Champions da próxima época - dependente do desempenho da Roma de Mourinho esta noite - no sucesso por 2-1 sobre o lanterna-vermelha Veneza, que averbou a nona derrota consecutiva.

No dia em que cumpriu 35 anos, o defesa central Leonardo Bonucci tornou-se no herói da “vecchia signora”, ao apontar os golos do triunfo, aos 07 e 76 minutos, de pouco valendo o empate, temporário, de Aramu, aos 71.

A Juventus tem 69 pontos, a um do Nápoles, terceiro, e mais 10 do que a Lazio, com 59: a Roma tem 58, mas ainda hoje recebe o Bolonha.

O Veneza de Nani, que não saiu do banco, e que esta semana despediu o treinador Paolo Zanetti, é último com 22 pontos, mas menos um jogo, actualmente a seis pontos da posição que garante a salvação.