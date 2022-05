Inter vence Udinese e continua a dois pontos do líder AC Milan

Depois do desaire em casa do Bolonha, o Inter manteve-se a dois pontos do AC Milan, que se “salvou” aos 82 minutos, com um golo do português Rafael Leão.

O Inter foi vencer neste domingo por 2-1 ao terreno da Udinese, mantendo os dois pontos de atraso para o líder e rival AC Milan, com nove pontos para disputar das 38 jornadas da Liga italiana.

Aos 12 minutos, na sequência de um canto, o experiente avançado croata Ivan Perisic antecipou-se, de cabeça, inaugurando o marcador para os forasteiros, que ampliaram aos 39, na recarga do argentino Lautaro Martínez a um penálti no qual tinha acertado no poste e beneficiado ainda de um toque do guarda-redes na bola.

Na etapa complementar, aos 72, e depois de boa defesa de Andanovic a um livre-directo, o argentino Ignacio Pussetto fez uma recarga bem-sucedida, devolvendo a incerteza ao marcador, que, no entanto, não se alteraria.

Depois do inesperado desaire a meio da semana, por 2-1, em casa do Bolonha, que lhe custou a perda da liderança do campeonato, o Inter manteve-se a dois pontos do AC Milan, que se “salvou” aos 82 minutos, com um golo do português Rafael Leão, no tangencial triunfo por 1-0 sobre a Fiorentina.