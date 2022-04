OE aprovado. Morreu a “geringonça”, nasceu a oposição

Se dúvidas houvesse sobre o diálogo do Governo com os restantes partidos à esquerda, a frase de Jerónimo de Sousa é lapidar: “O tempo da reposição, defesa e conquista de direitos acabou mesmo.” E ninguém melhor do que o líder comunista para ter a autoridade moral para fazer o diagnóstico do enterro definitivo da “geringonça”, já que foi também da boca do secretário-geral do PCP que se ouviu, na noite eleitoral de 2015, que o PS só não seria Governo se não quisesse.