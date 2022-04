Futsal: Sporting está pela sexta vez na final da Champions

O Sporting venceu nesta sexta-feira os franceses do ACCS, na primeira meia-final da Liga dos Campeões de futsal, e apurou-se pela sexta vez na história para a final da competição. É um passo de gigante na tentativa de renovar o título europeu.

Foi um triunfo relativamente tranquilo e que nunca esteve verdadeiramente em causa. A única má notícia que os “leões” receberam prende-se com a expulsão de Pany Varela, que assim fica impedido de disputar o derradeiro encontro da prova, no domingo (16h).

Na Arena Riga, na Letónia, o Sporting colocou-se em vantagem logo aos 4’, por Esteban, elevou para 2-0 por Tomás Paçó (10') e chegou ao terceiro por Alex Merlim (11'). Foi pouco depois que Varela foi expulso e, no lance praticamente a seguir, o ACCS reduziu.

Os “leões” nunca deixaram o adversário entrar na discussão do resultado e chegou ao 4-1 por Cavinato, antes de os franceses voltarem a marcar. Mas o volume ofensivo dos portugueses era tal que a vantagem se avolumou com naturalidade: Merlim bisou (29') e Cardinal fechou a contagem (32').

No 50.º jogo do treinador Nuno Dias na Liga dos Campeões, o Sporting carimbou, assim, com autoridade a passagem à final, ficando agora à espera do desfecho da outra meia-final, entre Benfica e Barcelona, para ficar a conhecer o adversário do próximo domingo.