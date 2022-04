O mundo íntimo de Jean-Michel Basquiat

Duas crianças brincam num jardim. A qualidade da imagem não permite distinguir as feições. Elas andam pela mão uma da outra, passo acelerado sobre um verde de relva comido pelo tempo e debaixo do que parece uma chuva de fiapos negros, aquela espécie de quase-insectos eléctricos que vão corrompendo filmes antigos. É um filme doméstico do final dos anos 60 que não teria saído da caixa de recordações se uma das crianças que brincam em Prospect Park não se chamasse Jean-Michel Basquiat. Foi num tempo antes da lenda. Jean-Michel era só mais um rapaz negro a crescer em Brooklyn, Nova Iorque, filho mais velho de um empresário haitiano e de uma pintora de ascendência porto-riquenha. A outra criança no vídeo era uma das irmãs mais novas.