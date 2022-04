Paulo Mota Pinto: PSD devia avançar com revisão constitucional nesta sessão legislativa

Paulo Mota Pinto, líder parlamentar do PSD, admite que “é necessária uma relação de confiança política” com o futuro presidente do partido, mas assegura que não é “pressionável”. Em entrevista ao programa Hora da Verdade, do PÚBLICO e Rádio Renascença, defende que o PSD devia avançar, nesta sessão legislativa, com o seu projecto de revisão constitucional: “Talvez fosse uma boa forma de comemorar os 50 anos do 25 de Abril.”