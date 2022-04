Chinesa Aiways chega a Portugal com SUV U5 (e o U6 na manga)

A Aiways acaba de chegar a Portugal, passando a ser a primeira start-up chinesa de automóveis eléctricos a entrar na Europa. A estreia faz-se com o U5, mas antes do fim do ano deverá juntar mais um modelo à gama.

O arranque das operações da Aiways em Portugal está previsto para Junho, mês em que o importador Astara, que se responsabilizará também pelos serviços pós-venda e manutenção, prevê receber os primeiros carros para entrega, numa operação que acabou por se atrasar. O calendário previa o lançamento ainda para o primeiro trimestre, mas as restrições por causa da covid-19, doença face à qual a China mantém a política de objectivo zero, voltou a encerrar cidades, portos e impor uma quarentena a milhões.

A estreia da Aiways faz-se com o SUV eléctrico U5, de linhas simples e bateria com uma capacidade útil para percorrer 400 quilómetros em circuito urbano. Mas, na manga, já há um segundo modelo: um SUV coupé, que a Aiways pretende introduzir no mercado europeu ainda este ano e que tem andado a exibir, na forma do concept U6ion, que serve de base à versão de produção do U6, e que passou por Portugal na última semana. O U6, de linhas desportivas e musculadas, deverá começar a ser produzido em breve em Shangrao.

Concept U6ion DR Concept U6ion DR Concept U6ion DR Concept U6ion DR Fotogaleria DR

O já concretizado U5 assenta num motor eléctrico de 150 kW (204cv), com binário de 310 Nm, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em 7,8 segundos. Com um preço de campanha de 46.728€ para particulares, o SUV é proposto para frotas a partir de 33.990€ (sem contar com o IVA, que pode ser deduzido).

O Aiways U5 é disponibilizado com uma garantia de fábrica geral de cinco anos ou 150 mil quilómetros (as baterias usufruem de uma garantia também de 150 mil quilómetros, mas de até oito anos).