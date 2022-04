Trevo voltam aos discos, anunciando um novo álbum com a canção Eu falo alto

São um trio (daí o nome) e lançaram um primeiro disco, homónimo, em 2016, com temas como Face meu, face meu (quantos likes tens), Dama de carmim, Quero-te mais do que uma semana ou Feira da ladra. Depois andaram pelo país, por palcos e festivais de Verão (Sol da Caparica, Sumol Summer Fest, Caparica Surf Fest e outros) e agora anunciam um novo álbum com uma nova canção e um videoclipe animado, Eu falo alto. São os Trevo, com Gonçalo Bilé (que em 2020 foi semifinalista do The Voice Portugal), Ricardo Pires e Ivo Palitos, que neste novo tema contam com o pianista Paulo Borges, também co-produtor de Eu falo alto. Quanto à animação que dá vida a este videoclipe, é da autoria de Nuno Maravilha, da MiCliPic.

Descritos em 2017, no P3 do PÚBLICO, como um trio “que funde a pop com o rock, o reggae, o punk, o ska, num jeito entre o sério e o gozão, mas muito português e muito boa onda”, os Trevo descrevem assim o novo single: “Não é quem fala mais alto que possui a razão! Mais do que falar é preciso fazer acontecer! E porque rir é o melhor remédio, em jeito de sátira, a história conta-nos que o olhar de outro alguém nos faz ver mais além, e crescer.” Ainda segundo eles, é um tema que “fala, acima de tudo, das nossas fraquezas e riquezas, enquanto humanos que somos.”