Nuno Melo afasta saída da sede do CDS e lança suspeita sobre origem dos sete milhões oferecidos pelo Chega

Presidente do partido diz que não abandona a sede do Caldas. Patriarcado não recebeu proposta de André Ventura.

Com a nova direcção entronizada, o CDS voltou a enfrentar por estes dias rumores sobre uma eventual saída do partido do edifício das Condessas do Caldas, propriedade do Patriarcado de Lisboa, onde funciona a sede nacional dos democratas-cristãos.