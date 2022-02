CDS quer manter sede nacional no Largo do Caldas

Secretário-geral do CDS afasta mudança e diz que apenas houve um contacto com o Patriarcado de Lisboa, mas essa abordagem não foi solicitada pelo partido.

A derrota sem precedentes que o CDS-PP registou nas eleições legislativas vai ter consequências financeiras na vida do partido, que vê fugir-lhe uma preciosa fonte de receita para assegurar o dia a dia. Os problemas financeiros que o CDS enfrenta há já alguns anos podem levar a futura direcção a tomar decisões que contrariem esta realidade, sendo que dificilmente o partido abandonará o célebre edifício das Condessas do Caldas, propriedade do Patriarcado de Lisboa, onde funciona a sede nacional dos democratas-cristãos.