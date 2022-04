O canto do cacaracá

O poder do Twitter está nas pessoas que lá estão. O Twitter é só um servidor. Chorar por causa da mudança de dono não fica bem a quem é livre.

Por amor de Deus, o que é que interessa quem é o dono do Twitter? O que é o Twitter? Não é nada, a não ser o conjunto de pessoas que lá vai. Se toda a gente com graça saísse do Twitter, que graça teria o Twitter? Nenhuma.