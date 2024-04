No poema The Common Life, publicado em 1965, Auden fala das "esfaimadas quimeras animívoras" do Senhor das Trevas. Conta Edward Mendelson, numa nota de rodapé de Later Auden, que "animivorous", que deve querer dizer devorador de almas, é uma das poucas palavras que Auden inventou.

