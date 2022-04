Festival Theia celebra o jazz no feminino durante três dias na Malaposta

Primeira edição do Festival Theia celebra três gerações de mulheres no jazz com concertos, conferências, exposições e filmes. De quinta a sábado, no Centro Cultural da Malaposta.

O nome, dizem as organizadoras, é inspirado na titânide grega Theia, “associada ao poder da Visão e à Luz/Iluminação através da profecia”. E o objectivo, na primeira edição deste festival, celebrar “três gerações de mulheres e jovens criativas” no Jazz em Portugal. Com curadoria artística da cantora Rita Maria, o Festival Theia conta ainda com Beatriz Nunes, também cantora, na coordenação das conferências, e Catarina Loura, artista/performer, com uma instalação visual no espaço do Centro Cultural da Malaposta, em Olival de Basto, Odivelas, onde decorre o festival, a partir desta quinta-feira, dia 28 de Abril, até sábado.

Começando pela música, o auditório da Malaposta recebe dia 28, às 21h30, Joana Raquel (voz, letras e composição) e Miguel Meirinhos (piano e composição), com o projecto Ninhos, que no palco conta com João Cardita na bateria e Yudit Almeida no contrabaixo. Dia 29, às 19h30, é a vez do duo Zoe (Inês Laginha e Marta Garrett, teclas e voz) e, às 21h30, o trio Herse com Sofia Sá (voz), Clara Lacerda (piano) e Raquel Reis (violoncelo). Dias 30, haverá também dois concertos. O primeiro, às 21h, com À Espera do Futuro e um trio composto por Beatriz Nunes (voz), Paula Sousa (piano) e Mário Franco (contrabaixo; no disco homónimo, editado em 2021, o contrabaixista é André Rosinha); e o segundo, às 22h30, com Nazaré da Silva Quinteto: Nazaré da Silva (voz), João Almeida (trompete), Bernardo Tinoco (sax tenor), Zé Almeida (contrabaixo) e Samuel Dias (bateria).

Haverá três conferências, uma por dia, sempre com introdução e moderação de Beatriz Nunes. No dia 28, o tema é Onde estão as mulheres na cultura artística?, com Teresa Gentil (compositora, intérprete e investigadora no Instituto de Etnomusicologia da FCSH-UNL) e Filipa Lowndes Vicente (investigadora ICS e autora do livro Arte sem História). No dia 29, Onde estão os activismos na música?, com José Dias (investigador e professor na Coventry University e também músico e compositor) e Lílian Campesato (artista, pesquisadora e curadora, Universidade de São Paulo). Por fim, dia 30, Onde estão as criadoras hoje?, com Ângela da Ponte (professora de composição na ESMAE, compositora, doutorada em questões de género no mundo da composição contemporânea), Aline Frazão (socióloga, compositora e cantora) e, por videoconferência, Sara Serpa (vocalista, compositora, co-criadora do M3 [Mutual Mentorship for Musicians].

Durante o festival, e a par de outras iniciativas descritas no programa oficial, haverá também cinema, no sábado, com a projecção dos filmes Lady Be Good: Instrumental Women in Jazz Intro, de Kay D. Ray (11h), Book of Days, de Meredith Monk (13h30), Birds of Paradise, de David Peat (15h) e Heart of a Dog, de Laurie Anderon (16h).