Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa abre inquéritos a três professores por denúncias de assédio e discriminação

Abertura de inquéritos resulta da avaliação das denúncias que foram enviadas para um email criado a 18 de Março com este objectivo. Faculdade recebeu dez queixas. Dois são de natureza pedagógica, quatro “referem-se a factos absolutamente prescritos ou relacionados com o funcionamento dos serviços e um não é juridicamente relevante”.

A Direcção da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa abriu três inquéritos para investigar “a veracidade, a extensão e os sujeitos mencionados” em queixas de assédio e discriminação​, afirmou em nota enviada à imprensa esta terça-feira. Segundo o gabinete, as denúncias dizem respeito a três docentes.

A abertura de inquéritos resulta da avaliação das denúncias que foram enviadas para um email criado a 18 de Março com este objectivo. Paula Vaz Freire, directora da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (FDUL), tinha afirmado ao PÚBLICO na semana passada que “cerca de uma dezena” de pessoas enviaram mensagens para esse endereço e agora a faculdade confirmou que foram dez as queixas que deram origem aos três inquéritos. Segundo a nota enviada, a direcção da Faculdade tem a competência disciplinar “mas só pode agir perante queixas circunstanciadas e fundamentadas”.

Dos emails recebidos, três deram origem a processos de inquérito, dois assumem natureza pedagógica e serão avaliados pelo Conselho Pedagógico, o órgão competente, quatro “referem-se a factos absolutamente prescritos ou relacionados com o funcionamento dos serviços e um não é juridicamente relevante”.

Em 18 de Março a Direcção da Faculdade criou um email para receber essas denúncias. Criou também um gabinete de apoio para vítimas de assédio e discriminação com o objectivo de “apoiar as vítimas desde o primeiro momento” e depois “aconselhá-las de forma objectiva e independente para o caso de quererem prosseguir com queixas disciplinares ou criminais”, explicou a faculdade, em comunicado. Na semana passada foi anunciado que o gabinete iria começar a funcionar em Maio e segundo Paula Vaz Freire disse na altura todas as pessoas que fizerem queixas iriam ser depois contactadas.

O gabinete será composto por duas entidades externas e ontem foi divulgado que Rogério Alves, antigo Bastonário da Ordem, foi o indicado pela Ordem dos Advogados e que, como o psicólogo indicado pela Ordem dos Psicólogos, terá formação técnica de apoio à vítima. Entretanto, estas são queixas independentes das que constam do relatório do Conselho Pedagógico com 50 denúncias validadas relativas a 31 docentes, um documento foi entregue à Procuradoria-Geral da República - mas a direcção não tem informação sobre elas por causa da metodologia usada que “garante o anonimato” e não permite apurar a quem dizem respeito.

As queixas levaram a uma manifestação de centenas de pessoas no início do mês.