O secretário-geral da ONU, António Guterres, visita esta terça-feira Moscovo onde irá encontrar-se com o Presidente russo, Vladimir Putin, e com o chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, no contexto da ofensiva russa em curso na Ucrânia. Após a visita a Moscovo, Guterres irá ser recebido a 28 de Abril em Kiev pelo chefe de Estado ucraniano, Volodimir Zelenskii.