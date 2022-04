Segunda na TV: a vingança de John Wick, uma Personal Shopper e Salgueiro Maia

Cinema

John Wick

Fox, 18h15

Depois de lhe roubarem o carro e matarem o cão, ambas memórias da sua mulher que morreu de cancro, o assassino reformado John Wick volta à acção para se vingar do filho do mafioso russo que foi em tempos seu patrão, o criminoso responsável pelo assalto a sua casa. E aí renasce um homem que nasceu para matar. O primeiro de uma saga que terá um quarto capítulo no próximo ano, este filme de acção de 2014 foi realizado por David Leitch e Chad Stahelski, com Keanu Reeves no papel principal. A Fox passa o segundo filme a seguir.

Personal Shopper

AMC, 18h59

Maureen Cartwright é uma personal shopper americana em Paris. A sua função é percorrer as lojas em busca de roupas e adereços que agradem a Kyra, uma supermodelo alemã. Ainda em luto pela morte do irmão gémeo, com quem partilhou capacidades mediúnicas, ela esforça-se por comunicar com ele de todos os modos possíveis. É então que começa a receber estranhas SMS de um número desconhecido… Um thriller psicológico de Olivier Assayas, que recebeu o Prémio de Melhor Realizador em Cannes.

Os Caça-Fantasmas

AXN Movies, 19h26

O AXN Movies mostra, de uma só assentada, três filmes desta saga, arrancando com o original de 1984, em que um grupo de cientistas perde o emprego na Nova Iorque dos anos 1980 e decide formar uma empresa de caçadores de fantasmas, que estão nesse momento a invadir a cidade. Passam os dois primeiros filmes, assinados pelo recentemente desaparecido Ivan Reitman e com Harold Ramis, Dan Aykroyd, Bill Murray e Ernie Hudson, e depois o de 2016, realizado por Paul Feig.

Laranja Mecânica

TVCine Edition, 23h25

Alex (Malcolm McDowell) é um delinquente que lidera um grupo de rufias que se divertem a cometer “ultra-violência”. Há roubos, violações, todo o tipo de actos perturbadores. Um dia é apanhado e tentam reabilitá-lo à força. É esta a premissa deste filme distópico de Stanley Kubrick lançado em 1971 e adaptado do romance homónimo de Anthony Burgess, narrado por Alex em nadsat, um bizarro dialecto adolescente inventado pelo escritor.

Séries

The Baby

HBO Max, streaming

Estreia. Nesta criação de Lucy Gaymer e Siân Robins-Grace, Shvorne Marks é Mags, uma mulher de 38 anos que está irritada com o facto de, à volta dela, todas as amigas próximas estarem a ser mães. De repente, ela própria torna-se inesperadamente mãe, o que transforma a sua vida num filme de terror cómico. Uma minissérie britânica de oito episódios.

Outlander

AXN White, 18h33

O AXN White passa, de uma só assentada, os quatro primeiros episódios da quinta época de Outlander, a criação de Ronald D. Moore a partir da saga homónima de fantasia histórica escrita por Diana Gabaldon sobre uma enfermeira militar dos anos 1940 que se viu transportada até ao ano de 1743, onde se apaixonou. Esta temporada passou originalmente em 2020, e a série já chegou à sexta.

Documentários

Salgueiro Maia - Rumo à Eternidade

RTP1, 11h30

Realizado por Francisco Manso (O Testemunho do Senhor Napumoceno, O Cônsul de Bordéus), este documentário de 2019 foca a vida e a carreira de Fernando Salgueiro Maia (1944-1992), o mais importante dos capitães de Abril e a grande cara da revolução que este ano foi o objecto de Salgueiro Maia, o Implicado, filme de Sérgio Graciano ainda nos cinemas. O retrato de Salgueiro Maia é traçado com recurso a imagens de arquivo e depoimentos daqueles que com ele se cruzaram.

Mulheres que Contam

RTP2, 22h50

Estreia. Tal como o nome indica, a ideia deste novo programa da RTP2, de apenas 15 minutos, é dar a conhecer “mulheres que contam”. De várias áreas, sejam da cultura ou dos negócios, da ciência ou da investigação, o foco é ter mulheres que possam inspirar outras. A autoria é de Maria do Carmo Figueiredo e o primeiro programa põe Sandra Ribeiro, a presidente da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, a falar. O segundo episódio, que irá para o ar para a semana, a 1 de Maio, será com Ana Sousa Dias, que é desde o final do ano passado a provedora do telespectador da RTP.