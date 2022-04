Gastos do SNS com exames e análises no privado dispararam em 2021

Os encargos do Serviço Nacional de Saúde (SNS) com a realização de meios complementares de diagnóstico e terapêutica (MCDT) realizados no privado dispararam no ano passado. Segundo dados do Portal do SNS, em 2021 os custos com o sector convencionado ascenderam a 714 milhões de euros, especialmente devido às análises clínicas. Um crescimento que terá sido muito impulsionado pela realização de testes à covid-19, tal como já tinha acontecido em 2020.