Vinha da Micaela 2018: de volta ao Alentejo clássico, num tinto soberbo

Um clássico alentejano com a moderna marca da Herdade do Rocim.

Olhando à notoriedade da propriedade, qualidade e aceitação dos vinhos, dificilmente se diria que a Herdade do Rocim é um projecto recente, nascido já depois da viragem do século. Com arrojo, mas sustentados na consistência das sucessivas colheitas ao longo de pouco mais de uma década, quase diríamos estar já perante um clássico do Alentejo face ao que representa para os vinhos e a imagem da região.

E não só pelos vinhos. Também pelo posicionamento de vanguarda, criativo, ousado e inovador, que lhe acrescentou valor e grande visibilidade. Tem ainda uma adega e enoturismo modelares, que se preparam para dar um salto em frente com a entrada em funcionamento, na antiga casa da herdade, da unidade de alojamento com nove quartos.

Adquirida no ano 2000 por José Ribeiro Vieira, um visionário lúcido que quis dar asas ao sonho enológico da filha, a herdade iniciou a produção em 2007. Ao todo 120 hectares, 70 dedicados à vinha, com uma produção estabilizada à volta de um milhão de garrafas por ano. Ao sucesso atingido colam-se os nomes de Catarina Vieira (a filha) e o marido, Pedro Ribeiro, enólogos que à competência aliam um apurado sentido de gosto. O objectivo é estabilizar a produção, apostando sobretudo na qualidade dos vinhos, em propostas de valor e diversidade enológica, valorizando técnicas e parcelas.

O recente lançamento do Vinha da Micaela é disso o exemplo mais eloquente, mas representa também uma bandeira para o Alentejo, que mostra o que a região tem de melhor. Um clássico não só em estilo, finura e contenção, mas até no rótulo e na garrafa que propositadamente remetem para os grandes vinhos do Alentejo de há 50 anos. Uvas da vinha que lhe dá o nome, uma parcela com mais de 70 anos, condução em vaso, baixa produção e diversidade de castas (mais de 20), incluindo algumas brancas. Acidez assertiva, tanino sedoso, grande complexidade, frescura e mineralidade. Fruta fresca no palato, com tensão, garra e um final fino, longo e sumptuoso. Um clássico alentejano com a moderna marca da Herdade do Rocim. José Augusto Moreira

Vinha da Micaela 2018

Herdade do Rocim, Vidigueira

Região: Alentejo

Castas: Vinha velha com Moreto, Trincadeira, Tinta Grossa, Alicante Bouschet e outras

Álcool: 14% vol

Preço: 180€ (Garrafeira de Campo de Ourique)

Pontuação: 97/100