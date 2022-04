Guerra na Ucrânia: doente oncológica transferida para Portugal

É a primeira doente a ser transferida ao abrigo do Mecanismo Europeu de Protecção Civil. Vai continuar os tratamentos em ambulatório no IPO de Lisboa.

Uma doente oncológica ucraniana foi transferida a pedido das unidades de saúde moldavas, na quinta-feira, para Portugal, de forma a continuar os seus cuidados de saúde no IPO de Lisboa, com o apoio da Liga Portuguesa contra o Cancro. A mulher “será submetida a tratamento em ambulatório”.

Foi transferida a pedido das autoridades de saúde da Moldova que pediu a transferência através do sistema CECIS, coordenado pelo Mecanismo Europeu de Protecção Civil, lê-se no comunicado da Direcção-Geral da Saúde. Esta foi a primeira doente “a ser transferida ao abrigo do referido mecanismo”, acrescenta.

Portugal tem oferecido a sua colaboração, sempre que existem pedidos de países como a Polónia, Moldova, Ucrânia e Eslováquia “para evacuação de doentes ucranianos utilizando o mecanismo europeu apropriado”. “A maioria dos doentes tem aceitado ofertas para tratamentos em países com proximidade à Ucrânia, nomeadamente a Alemanha”, escreve a DGS.

A mesma nota acrescenta ainda que “está em curso o processo de transferência de doentes oncológico pediátricos da Polónia para Portugal”, ao abrigo do mesmo mecanismo.

Em Março, o hospital de São João, no Porto, também recebeu uma doente ucraniana que tinha sido atropelada em Dezembro e chegou a Portugal vinda da Ucrânia em estado grave. Essa doente foi acompanhada por uma equipa multidisciplinar e teve alta em Abril.