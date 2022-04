O que Fernando Medina já explicou sobre o seu primeiro Orçamento — o de 2023

Não, isto não é um exercício de previsão ou futurologia. Basta estar atento ao que o novo ministro das Finanças tem dito nos últimos dias sobre o futuro Orçamento do Estado (OE) para 2023, em conferência de imprensa ou nas múltiplas entrevistas que deu a propósito do OE2022 que entregou na semana passada. Este documento é seu porque foi em parte herdado, e tem a sua assinatura no fim. No entanto, o próximo documento, esse sim, é que terá a marca Medina a 100%, como, aliás, o próprio já assumiu.