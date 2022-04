Luso-brasileiro Trio Pagú anuncia quarto álbum para Maio com Saudades suas

Já têm quase duas décadas de existência e preparam-se para lançar um novo álbum, o quarto da sua carreira, no dia 13 de Maio. Chamam-se Trio Pagú e são um trio luso-brasileiro formado em Braga em 2004, com Alex Liberalli, cantora nascida no Rio de Janeiro e residente em Portugal há mais de 34 anos, e os irmãos Budda Guedes (guitarra eléctrica) e Nico Guedes (bateria e percussão), estes fundadores dos Budda Power Blues. Juntando ritmos brasileiros (bossa nova, MPB) com o som dos blues, do soul, do funk e do rock, apresentam a sua música como MPBP, ou Música Popular Brasileira Portuguesa.

O álbum que agora anunciam, Saudades, sucessor dos anteriores Escangalhado, Bossa Nova e Amor (este lançado em 2018), é anunciado esta sexta-feira com um single e videoclipe que é simultaneamente o seu tema de abertura: Saudades tuas, com Alex por protagonista. É um tema que, segundo os seus criadores, “fala do sentimento que fica quando partem os que nos são queridos”, apresentado como “uma homenagem aos que vivem nos corações e na memória daqueles que nunca os esquecem. A saudade é a verdadeira imortalidade!” Musicalmente, descrevem-no como “uma ode à música da década 50 feita no século XXI.”

Editado, tal como os anteriores, pela Mobydick Records, o álbum Saudades terá nove canções. Além do tema agora estreado, inclui ainda Só o tempo muda, Sei que não vou ficar aqui, Valsa do Chico, Amor, Covilhã, Saber parar, É de manhã e Dualidade.