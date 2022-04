Sexta na TV: Descobrir As Vantagens de ser Invisível, visitar Abbott Elementary e conhecer Uma Vida de Insecto

Cinema

As Vantagens de ser Invisível

TVCine Emotion, 21h45

Apesar da sua inteligência fora do comum, Charlie (Logan Lerman) tem uma enorme dificuldade em se relacionar com os seus pares. Porém, este início de ano lectivo, está decidido a mudar e a criar laços, mesmo que tenha de lutar contra os seus receios mais profundos. Escrito e realizado por Stephen Chbosky, também responsável pelo romance homónimo semi-autobiográfico no qual é baseado, um filme de 2012.

Monty Python e o Cálice Sagrado

RTP2, 22h50

Comédia medieval e nonsense da trupe britânica Monty Python. Estreada em 1975, é uma sátira a lendas e eventos históricos que se centra no Rei Artur, nos (mais ou menos virtuosos) Cavaleiros da Távola Redonda e na sua jornada surreal e de baixo orçamento em busca do Santo Graal. A realização é repartida entre Terry Gilliam e Terry Jones, dois membros dos Python.

Hanna

AXN, 23h39

Hanna (Saoirse Ronan), de 16 anos, cresceu com o pai, Erik Heller (Eric Bana), no alheamento de uma floresta finlandesa. Antigo espião da CIA, Heller treina-a desde os dois anos para ser uma assassina de elite. Quando conscientemente se deixa capturar, é levada para a agência onde, percebendo o perigo que corre, executa uma agente e foge. No seu encalço segue a implacável Marissa Wiegler (Cate Blanchett), cujo único objectivo é capturá-la e eliminar o seu pai. Realizado por Joe Wright em 2011.

Até ao Inferno

Cinemundo, 00h10

Christine Brown (Alison Lohman) é uma agente de empréstimos de Los Angeles que, num dia normal de trabalho, se depara com a situação de uma velha senhora (Lorna Raver) que vem suplicar a extensão da hipoteca da sua casa. Decidida a provar que é competente e capaz de gerir situações difíceis - e assim conseguir uma promoção - ela não cede às súplicas da idosa e avança com o processo. Mas Christine nunca poderia imaginar o alcance da sua decisão: como vingança, a idosa lança sobre ela uma maldição que lhe arrastará a alma para o Inferno num prazo de três dias. Um filme de terror de Sam Raimi saído em 2009, o realizador de Evil Dead que voltou assim ao género depois de anos fora.

Séries

Abbott Elementary

Fox Comedy, 19h36

A cómica Quinta Brunson, que fez parte do elenco de A Black Lady Sketch Show, é a criadora e protagonista desta sitcom sobre o dia-a-dia dos professores de uma escola pública em Filadélfia com muito poucos recursos. Filmada como um falso documentário, foi uma das estreias cómicas mais aclamadas do final do ano passado e chega finalmente a Portugal. No elenco, Tyler James Williams, de Todos Contra o Chris, ou a cómica de stand-up Janelle James. Episódio duplo.

Defesa à Medida

TVI, 02h05

Chega ao fim a oitava e penúltima temporada de Defesa à Medida, a série de advogados criada por Aaron Korsh que durou originalmente de 2011 a 2019 e que a TVI anda a passar nas madrugadas de semana. A temporada que foi a primeira sem Patrick J. Adams, o protagonista, e Meghan Markle, que tinham abandonado o elenco. Há jogos de poder na firma e Harvey Specter (Gabriel Macht) está em risco de perder a licença para poder trabalhar, e há ainda reviravoltas na sua vida amorosa.

The Flight Attendant

HBO Max, streaming

Chega à segunda temporada a série em que Kaley Cuoco é uma comissária de bordo que, numa viagem, tem um caso de uma noite só e acorda ao lado de um cadáver, sendo transportada para o meio de uma intriga internacional e um mundo de assassinos e negócios perigosos. Nesta nova época da série criada por Steve Yockey a partir do livro de Chris Bohjalian, Cassie, a personagem de Cuoco, mudou-se para Los Angeles, deixou de beber e agora trabalha como civil para a C.I.A.

Infantil

Uma Vida de Insecto (V.Port.)

Disney Channel, 22h25

A vida não é nenhum piquenique para os habitantes da Ilha das Formigas. A cada Verão, um bando de ambiciosos gafanhotos liderados pelo malvado Hooper invade a colónia das formigas para lhes saquear mantimentos e infernizar a vida. Decidida a mudar esse rumo, Flik, uma corajosa formiga, decide combatê-los. Um filme da Pixar assinado por John Lasseter e Andrew Stanton em 1998. Randy Newman, que fez a banda sonora, foi nomeado para um Óscar.