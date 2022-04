Surto causado por bactérias multirresistentes no Hospital de Braga. Há quatro mortes em análise e oito doentes infectados

Há um surto provocado por bactérias multirresistentes a antibióticos no Hospital de Braga. Em investigação estão quatro casos de morte que podem estar relacionados com a infecção por este tipo de bactérias, oito doentes estão infectados e cerca de 20% do total dos pacientes internados no hospital, 140, estão “colonizados”, ou seja, são portadores deste grupo de microorganismos, explicou nesta quinta-feira o director clínico do hospital, Jorge Marques.