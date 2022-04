Uma moeda portuguesa para mostrar que a defesa ambiental “está nas nossas mãos”

A Casa da Moeda e o Pólo de Inovação em Engenharia de Polímeros juntaram-se para criar uma moeda de prata que tem discos com as cores dos ecopontos e desenhos de um estudante. Objectivo passa por alertar para as alterações climáticas e apelar à proteção do ambiente.

Com as alterações climáticas a afectar o planeta, a Imprensa Nacional - Casa da Moeda (INCM) decidiu lançar a moeda O Clima esta quinta-feira, 21 de Abril, véspera do Dia da Terra. Com as cores do ecoponto, pretende apelar à defesa ambiental, que “está nas nossas mãos”, como refere o comunicado enviado ao P3.

Feita de prata, a moeda apresenta, no centro, um disco de três centímetros, em plástico reciclado, com as cores amarela, verde e azul, iguais às dos ecopontos. A escolha desta paleta de cores evidencia a importância da “reciclagem e reutilização de resíduos” e permite demonstrar que “a acção começa já em casa, ao se separar o lixo nos ecopontos”.

Foto INCM

A moeda foi concebida pelo INCM Lab e pelo Pólo de Inovação em Engenharia de Polímeros (PIEP) da Universidade do Minho, onde se realizaram os “processos de composição e injecção dos discos de plásticos mistos nas moedas”, segundo o site da instituição. Já os materiais foram fornecidos pelo Extruplás – Reciclagem, Recuperação e Fabrico de Produtos Plásticos. Para além disso, o projecto resulta do “esforço colectivo de alunos de escolas do município da Guarda”, que foram responsáveis pela recolha de resíduos de plástico de maneira a serem utilizados “na cunhagem de seis mil moedas”.

A moeda apresenta ainda um desenho que “representa o planeta Terra”, incluindo “estradas, casas e árvores assoladas por tempestades”, da autoria de Tiago Ferreira, de 12 anos, que venceu a terceira edição do concurso Desenhar a Moeda, que contou com 582 propostas de estudantes da Guarda.

Já está à venda nas lojas da Casa da Moeda por 59 euros, “num estojo com certificado de garantia numerado”, de acordo com o comunicado.

Texto editado por Amanda Ribeiro