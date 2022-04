Chega às livrarias na quinta-feira a obra que nasceu das conversas do podcast 45 Graus, um dos parceiros da Rede PÚBLICO, onde o economista José Maria Pimentel conversa com os seus convidados sobre teoria política e tendências do mundo actual. Excerto da conversa com o filósofo, escritor e tradutor Desidério Murcho, antigo cronista e crítico do PÚBLICO.