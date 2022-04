David Santos já não é curador da Colecção de Arte Contemporânea do Estado

Ministério da Cultura tornou pública esta terça-feira a saída do historiador de arte, a pedido do próprio.

O historiador de arte David Santos solicitou a exoneração das suas funções como curador da Colecção de Arte Contemporânea do Estado (CACE), informou o Ministério da Cultura (MC) esta terça-feira. De acordo com a tutela, a saída foi pedida pelo próprio, que invocou “motivos de ordem pessoal”.

O MC detalha ainda que a saída de David Santos se consumou já a 11 de Abril, e agradece “o valioso contributo prestado, pelo profissionalismo e dedicação com que exerceu o cargo”. O gabinete de Pedro Adão e Silva diz que anunciará o substituto de David Santos “oportunamente”.

David Santos era o curador da CACE desde Março de 2020, tendo ocupado o cargo após ter sido afastado da posição de subdirector da Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC), onde estava desde 2016. Antes de chegar à DGPC, o historiador de arte já se havia demitido, em 2015, da direcção do Museu do Chiado, precisamente por discordar do destino dado à chamada Colecção SEC pela então tutela da Cultura.

A Colecção SEC é um dos acervos basilares da CACE, que inclui também peças da antiga Colecção BPN. Mais recentemente, e desde que, em 2019, o Governo criou a Comissão para a Aquisição de Arte Contemporânea, para actualizar este acervo público com obras de artistas vivos, vêm sendo incorporadas anualmente na CACE dezenas de novas obras.

A CACE, cujas origens remontam a 1976, e que inclui pintura, desenho, gravura, fotografia, escultura, vídeo e instalação, é gerida pela DGPC, que tem também a incumbência de a fazer circular. Embora constituída maioritariamente por peças de artistas portugueses, inclui também obras estrangeiras. Desde Janeiro deste ano tem um site próprio.