Benfica impõe-se ao OC Barcelos e conquista Golden Cup

O Benfica conquistou neste domingo a primeira edição da Golden Cup em hóquei em patins, superando na final o Óquei de Barcelos, por 5-1.

No Palácio dos Desportos Riazor, na Corunha, os “encarnados” chegaram ao intervalo em desvantagem no marcador, fruto de um golo de Miguel Rocha, mas reagiram com autoridade no segundo tempo.

Carlos Nicolía fez o empate na recarga a um livre directo e Lucas Ordoñez consumou a reviravolta de bola parada, antes de Gonçalo Pinto, Pol Manrubia e Pablo Álvarez fecharem o resultado.

Na caminhada rumo ao título, o Benfica eliminou Barcelona e Liceo, nos quartos-de-final e na meia-final, respectivamente, enquanto o OC Barcelos tinha afastado a Oliveirense e o Sporting.