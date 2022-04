Portugal, caminho de espiões e refugiados em 1941, mostra-se no Porto

A mais recente edição da conhecida revista norte-americana New Yorker, com data de 11 de Abril, tem na capa uma ilustração de uma mulher a tocar violino. O desenho, “Sem Título”, é de 1967, e o seu autor é um dos mais famosos ilustradoras desta publicação: Saul Steinberg. Mesmo que nunca leia a New Yorker ou tenha visto as suas ilustrações, o nome do artista poderá parecer-lhe familiar, caso tenha passado pela exposição que está, neste momento, numa das alas do átrio da Câmara do Porto. Ou pode procurar por ele se decidir lá ir. O artista judeu é um dos refugiados que em 1941 passaram por Portugal, em fuga da guerra e da perseguição nazi. E alguns documentos relacionados com o seu processo estão ali exibidos.