Desvendado um dos segredos das “cartas” que as nossas células recebem

As células, os tecidos e órgãos do nosso corpo comunicam entre si de formas bastante distintas. Os exossomas são um dos meios para transportar mensagens – como cartas – pelo nosso corpo, permitindo essa comunicação entre células. Estas pequenas vesículas seleccionam as proteínas que levam de célula em célula, mas até agora não sabíamos como era feita essa selecção. Uma equipa da Universidade Nova de Lisboa descreveu, pela primeira vez, este mecanismo que os exossomas têm para escolher que proteína “capturam” para transportar para outra célula.