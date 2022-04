Confinamento: Xangai desafia Xi

As imagens da cidade parecem saídas da ficção científica. A China não aprendeu a conviver com o vírus. Permanece a linha da “tolerância zero”, imposta desde o surto inicial em Wuhan. O Partido Comunista não recua nesta política.

Relegada para segundo plano pela guerra da Ucrânia, a pandemia da covid-19 permanece uma ameaça universal. No Ocidente, aprendemos a viver com o vírus. Na China, a covid atacou Xangai e o governo respondeu com o confinamento rigoroso dos seus 25 milhões de habitantes. Tem repercussões económicas globais, provoca os protestos da população e torna-se num desafio ao próprio Partido Comunista.