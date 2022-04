Primeira regra do maior derby de todos: não matar

Há muitas rivalidades no futebol que reclamam o título de maior do mundo. Real Madrid-Barcelona, o “clássico” do futebol espanhol, Boca Juniors-River Plate, o derby de Buenos Aires que também é de toda a Argentina, Flamengo-Fluminense, ou qualquer outra combinação entre os quatro “grandes” do Rio de Janeiro, todos estes estarão de certeza na lista. E, já que estamos em semana de derby de Lisboa, também podemos incluir por aqui o Sporting-Benfica, uma rivalidade portuguesa que não é só de futebol. Nenhuma destas rivalidades alguma vez teve jogos que duram dois dias, com equipas de milhares de jogadores para cada lado e em que a primeira regra explícita é: não matar ninguém durante o jogo.