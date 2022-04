Baleia com cerca de 10 metros e ainda viva encalhou na Fonte da Telha

Animal, que está ainda vivo, encontra-se muito próximo do areal. As autoridades estão à espera da mudança da maré para avaliar como pode ser desencalhada a baleia.

Uma baleia com cerca de 10 metros arrojou esta sexta-feira na praia da Fonte da Telha, em Almada, adiantou fonte da Polícia Marítima (PM), admitindo que o animal tenha de vir a ser retirado por terra.

Segundo a PM, que tem agentes no local a acompanhar a situação e que foi alertada para a situação por volta das 9h00, as autoridades estão à espera da mudança da maré para avaliar como pode ser desencalhada a baleia, mas admitem que só possa vir a ser retirada por terra.

O socorro à baleia deve ser dirigido pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), adiantou a mesma fonte, mas, segundo algumas pessoas presentes na praia ouvidas pela Lusa, até ao início da tarde nenhum técnico do instituto tinha estado no local para avaliar a situação do animal.

A baleia, que está ainda viva, encontra-se muito próxima do areal.

Segundo pescadores locais, o animal é visível a partir da praia desde cerca das 6h00.