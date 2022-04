Montenegro e Moreira da Silva disputam PSD e “ser passista não é bloqueio para o partido”

Os dois candidatos à liderança do PSD têm forte ligação a Pedro Passos Coelho. O ex-líder do PSD não se vai envolver na disputa interna, marcada para 28 de Maio.

Luís Montenegro e Jorge Moreira da Silva, os dois candidatos que vão disputar as eleições directas para a liderança do PSD, são rostos do “passismo” (embora em contextos diferentes), mas essa ligação ao antigo primeiro-ministro, que foi forçado a aplicar a agenda da troika, não parece incomodar o partido.