Reacções à morte de Eunice Muñoz (1928-2022): “Eunice não partiu, porque é eterna”

"Eunice não partiu, porque é eterna"

“Eunice…estou tão triste. Ando para lhe ligar há vários dias e depois mete-se uma coisa e outra. Quando a Lídia me ligou, algo em mim pressentiu. Estou desolado, devia ter ligado. Para ouvir o seu fio de voz a perguntar, como estás?”, escreve o actor e encenador Diogo Infante, director artístico do Teatro da Trindade. “O telefone já começou a tocar. Querem reacções mas eu não consigo falar… é como se não falando não tivesse acontecido, percebe não é? Pensamento mágico… Se eu guardar os anéis, talvez ela volte…Mas verdadeiramente a Eunice não partiu, porque é eterna. O seu lugar há muito que está reservado nos anais da história. A maior actriz Portuguesa de todos os tempos! Eunice. Obrigado por tudo, sobretudo pelo enorme privilégio de ter feito parte da minha vida…”, acrescenta o actor e encenador que foi também director artístico do Teatro Nacional D. Maria II.

"Eunice é sinónimo de teatro. Deviam mudar os dicionários"

“Eunice é sinónimo de teatro. Muitas vezes lhe disse que achava que deviam mudar os dicionários. Ela ria, generosa, jovem, sempre a mais jovem de todos nós”, reagiu o dramaturgo e encenador Tiago Rodrigues, ex-director artístico do Teatro Nacional D. Maria II, na sua página oficial de Facebook. “Quando cheguei ao Teatro Nacional D. Maria II, deu-me as boas-vindas e pediu que tomasse conta da ‘nossa casa’ que, sabemo-lo bem, será sempre a ‘sua casa’. Ajudou-me, aconselhou-me, aceitou-me. Assentiu sempre aos desafios que lhe lancei ou aos pedidos de ajuda que lhe fiz. Durante sete anos à frente da ‘sua casa’, pude sempre contar com ela. Da última vez que nos vimos, quando veio ver o Cerejal que apresentámos no D. Maria II em Dezembro, perguntou-me se tinha deixado a ‘nossa casa’ bem arrumada para o meu sucessor, desejou-me boa sorte para o futuro e garantiu-me que me faria uma visita em Avignon”, conta Tiago Rodrigues que vai dirigir o Festival d'Avignon, em França, a partir de 2023.

"Eunice, muito obrigado por tudo o que fez pelo teatro e pela cultura portuguesa"

“Eunice Muñoz marcou de forma definitiva o teatro português, trabalhando com os mais importantes encenadores e companhias, sem nunca deixar de se renovar, de se reinventar, de conquistar gerações sucessivas”, considerou hoje o primeiro-ministro António Costa na sua conta oficial da rede social Twitter. “A comunhão com o público foi uma constante ao longo da sua carreira, crente de que o teatro só faz sentido se for feito em função dos outros. Eunice, muito obrigado por tudo o que fez pelo teatro e pela cultura portuguesa.”

Eunice Muñoz marcou de forma definitiva o teatro português, trabalhando com os mais importantes encenadores e companhias, sem nunca deixar de se renovar, de se reinventar, de conquistar gerações sucessivas.

"A inigualável senhora dos palcos portugueses"

“Deixou-nos há pouco Eunice Muñoz, a inigualável senhora dos palcos portugueses. Sem ela, a nossa cultura teria sido mais pobre. Honremos a sua memória, continuando a celebrar o teatro”, escreveu o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, numa mensagem que publicou na sua conta na rede social Twitter.

"O teatro e o circo acordaram de luto"

“Hoje o teatro e o circo acordaram de luto, faleceu a prima @Eunice Muñoz. Que descanse em paz, és uma grande estrela no céu e foste uma grande estrela na terra. Uma grande ovação e um grande BRAVO...”, escreve Aida Munõz Cardinali na sua conta oficial do Facebook.

"Palmas, muitas palmas, sempre e para sempre a Eunice Muñoz"

“Partiu a nossa Mãe Coragem, num tempo em que esta peça de Brecht devia especialmente voltar aos palcos. Palmas, muitas palmas, sempre e para sempre a Eunice Muñoz. Viverá enquanto andarem por aí os vídeos dos seus magníficos desempenhos para quem não os viu e estiver viva a memória dos que a aplaudiram. Uma mulher de uma voz inconfundível e única que dava vida a tantos rostos, corpos e pessoas tão diferentes, sempre com personalidade inconfundível”, recorda o professor e sociólogo Paulo Pedroso na sua página oficial de Facebook.