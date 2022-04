Ébano na academia

O artigo anterior discutia como o financiamento e a “gestão” da ciência tal como estão garantem que a “Torre de Marfim” se mantém um espaço branco. Branco nos corpos que têm acesso ao trabalho científico e eurocêntrico nas perspetivas científicas que mobiliza, o tal racismo epistémico. É verdade que mesmo quem tem maior acesso ao trabalho científico vive condenado a uma competição insana numa academia subfinanciada e que premeia com precariedade laboral. Pode também haver quem diga que o “tokenismo” e a corrida à negritude como temática (i.e., presença, experiência, resistência) e ao (pós e des)colonial, trendy na era Black Lives Matter, podem ser vistos como primeiros passos de uma “abertura” difícil, que devagar nos levará ao longe, mas não. E, portanto, embora seja evidente que há obstáculos a montante, defendi no anterior artigo que o sistema científico deveria ter medidas próprias e afirmativas, como quotas étnico-raciais no acesso aos postos de trabalho em investigação e linhas de financiamento específicas para pesquisa sobre o tema. Isso resolveria completamente o problema? Não, não resolveria, mas abriria de forma mais robusta algumas brechas e tornaria, a seu tempo, mais produtivas as contradições.