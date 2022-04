Tempestade tropical Megi faz dezenas de mortos nas Filipinas

Ciclone atingiu fortemente a província montanhosa de Leyte, no centro do país asiático, e provocou mais de 200 mil deslocados.

O Exército filipino prometeu esta quinta-feira que vai continuar as operações de busca e de salvamento na região central das Filipinas, atingida pela tempestade tropical Megi, que provocou deslizamentos de terra e matou pelo menos 123 pessoas.

Megi é o primeiro ciclone do ano a atingir as Filipinas, um arquipélago com mais de 7600 ilhas e que costuma ser alvo de cerca de 20 tempestades tropicais por ano.

Das 123 mortes confirmadas, 86 tiveram lugar em Baybay, uma zona montanhosa na província de Leyte, propensa a deslizamentos de terra. Segundo o governo da cidade, outras 235 pessoas ficaram feridas.

Há ainda várias pessoas desaparecidas, em Leyte e noutras províncias do país.

“As operações de busca, de salvamento e de resgate vão continuar”, garantiu uma unidade de infantaria do Exército filipino em Baybay no Facebook.

Imagens aéreas e de vídeo partilhadas pelas autoridades locais mostram desabamentos que soterraram plantações de cocos e habitações com terra e lama.

Numa zona de Baybay, as equipas de resgate tiveram de usar embarcações de borracha para alcançar o local onde a encosta se tinha desmoronado.

A tempestade Megi, que atingiu as Filipinas no domingo, com ventos a uma velocidade superior a 65 quilómetros por hora e rajadas acima dos 80 quilómetros, já se começou a dissipar.

Segundo um batalhão de engenharia e construção do Exército de Leyte, o distrito de Kantagnos foi “muito devastado”. “Casas e lares foram danificados, há famílias e indivíduos desaparecidos e as comunicações têm estado instáveis”, escreveu no Facebook.

De acordo com as informações recolhidas pelo Governo, mais de 162 mil deslocados estão refugiados em centros de evacuação e outros 41 mil foram viver com familiares.

O rastro de destruição da tempestade Megi trouxe à memória a passagem de outras tempestades mortíferas pelas Filipinas.

Em Dezembro, o tufão de categoria 5 Rai varreu a região centro do país. Morreram 405 pessoas e perto de 1400 ficaram feridas.

O tufão Hayan, uma das tempestades tropicais mais poderosas alguma vez registada, matou 6300 pessoas em 2013.